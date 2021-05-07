США сигналізували готовність допомогти Україні з вакцинами - МЗС

МЗС України працює над тим, щоб США допомогли Україні з вакцинами від COVID-19, і вже є позитивні сигнали, що така допомога буде.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1", повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна".

"Ми працюємо з американською адміністрацією, я абсолютно вас запевняю, що по лінії МЗС ця робота ведеться, наше посольство у Вашингтоні працює над тим, щоб Сполучені Штати допомогли Україні з вакцинами", - сказав Кулеба.

"У нас є вже позитивні сигнали про те, що така допомога буде. Ми над цим працюємо", - додав міністр.

Нагадаємо, в українському уряді заявили, що готуються впровадити в Україні так звані "паспорти вакцинації", які підтверджують щеплення від коронавірусу і в найближчому майбутньому можуть стати "перепусткою" для в’їзду до ЄС.

Детальніше про це - у відеоблозі "ЄвроПравди", а також у статті: Нові умови в’їзду до ЄС: коли та як Шенген відкриє кордони для українців.