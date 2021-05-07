США сигнализировали готовность помочь Украине с вакцинами - МИД

МИД Украины работает над тем, чтобы США помогли Украине с вакцинами от COVID-19, и уже есть положительные сигналы, что такая помощь будет.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1", сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина".

"Мы работаем с американской администрацией, я абсолютно вас уверяю, что по линии МИД эта работа ведется, наше посольство в Вашингтоне работает над тем, чтобы Соединенные Штаты помогли Украине с вакцинами", - сказал Кулеба.

"У нас есть уже положительные сигналы о том, что такая помощь будет. Мы над этим работаем", - добавил министр.

Напомним, в украинском правительстве заявили, что готовятся внедрить в Украине так называемые "паспорта вакцинации", подтверждающие прививки от коронавируса, и которые в ближайшем будущем могут стать "пропуском" для въезда в ЕС.

Подробнее об этом - в видеоблоге "ЕвроПравды", а также в статье: Новые условия въезда в ЕС: когда и как Шенген откроет границы для украинцев.