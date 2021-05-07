США рассмотрят запрос о предоставлении дополнительного вооружения Украине - Блинкен

США рассмотрят запрос Украины о предоставлении вооружения и обещают сделать все, чтобы РФ не пошла на новый акт агрессии.

Об этом заявил в интервью "Радио Свобода" государственный секретарь США Энтони Блинкен, сообщает "Европейская правда".

"Конечно, мы рассмотрим любой запрос. Здесь ключевым партнером Украины является Пентагон. Сейчас мы думаем над тем, какая дополнительная помощь - кроме той очень значительной помощи, которую мы уже предоставили, в частности оснащение, была бы полезной для Украины именно сейчас. Это вопрос в стадии активного рассмотрения", - отметил Блинкен.

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Блинкен добавил, что Россия почувствует последствия, если решится на новый акт агрессии против Украины. По его словам, США прилагают усилия, чтобы убедиться, что этого не случится.

"Именно поэтому мы высказались очень четко, когда увидели эту концентрацию сил, поэтому мы тесно сотрудничаем со всеми нашими главными партнерами в мире - в частности, НАТО и ЕС. Этот вопрос находится у нас в фокусе. Мы дали Москве понять, что мы следим за ситуацией очень внимательно, и если Россия сделает какие-то действия, это не пройдет без последствий", - сказал Блинкен.

Он добавил, что США тесно работают с партнерами в Украине, чтобы удостовериться, что они имеют все необходимое для того, чтобы защитить Украину, ее территорию и ее народ.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев будет просить у Вашингтона о предоставлении систем противовоздушной обороны и антиснайперських технологий.

Председатель Офиса президента Украины Андрей Ермак говорил, что США могли бы разместить в Украине зенитные ракетные комплексы Patriot.