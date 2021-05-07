У Британії консерватори виграли на виборах у лейбористів в одному з округів вперше за 47 років

Консервативна партія прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона виграла на довиборах в місті Гартлпул, який з 1970-х в парламенті незмінно представляли лейбористи.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

Кандидат від консерваторів Джилл Мортімер виграла місце в Палаті громад в Гартлпулі на північному сході Англії з переважною більшістю, перемігши кандидата від опозиційної Лейбористської партії Пола Вільямса.

Більше половини від загального числа поданих голосів були за Мортімер. Вона назвала це "воістину історичним" результатом.

Виборчий округ Гартлпул був сформований в 1974 році і до сьогодні там незмінно перемагали кандидати від лейбористів.

У Британії пильно стежили за довиборами в Гартлпулі, так як вони відображають розстановку політичних сил в цілому по країні.

Підтримка Джонсона зростає, незважаючи на кілька непростих місяців для прем'єр-міністра, при цьому успішна кампанія по вакцинації у Британії виявилася ключовим фактором.

У четвер також пройшли вибори представників до парламентів Шотландії та Уельсу, а також мерів і місцевих рад в Англії. Результати очікуються в п'ятницю ввечері.

Через пандемію коронавірусу вибори в 2020 році були відкладені.