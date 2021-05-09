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Италия планирует отменить карантин для туристов из ряда стран в середине мая

Воскресенье, 9 мая 2021, 14:33

Италия планирует отменить карантинные ограничения для путешественников, прибывающих из европейских стран, Великобритании и Израиля, уже в середине мая в попытке оживить индустрию туризма.

Об этом заявил министр иностранных дел Луиджи Ди Майо, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Карантин может быть отменен для тех, кто прибывает из США с июня, сказал Ди Майо после встречи с министром здравоохранения Роберто Сперанцей, чтобы обсудить ослабление ограничений для стран с высоким уровнем вакцинации.

"Мы работаем над отменой "мини-карантина" для людей, прибывающих из европейских стран, Великобритании и Израиля, если у них есть отрицательный тест, доказательство вакцинации или выздоровление от COVID в течение последних 6 месяцев. То же самое и в США", - заявил он.

Людям, въезжающим в Италию из других европейских стран и Израиля, обязателен пятидневный карантин и обязательное тестирование как до прибытия, так и в конце периода изоляции.

Для путешественников, прибывающих из США, обязательный период карантина составляет 10 дней.

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