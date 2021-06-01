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Німеччина вперше за пів року знизила рівень коронавірусної загрози

Вівторок, 1 червня 2021, 13:35

У вівторок Інститут Роберта Коха (RKI) з інфекційних хвороб знизив статус ризику коронавірусу в Німеччині з "дуже високого" до "високого".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

"Ситуація покращується, в нас стає помітно краще", - заявив міністр охорони здоров'я Німеччини Єнс Шпан на пресконференції разом із керівником RKI Лотаром Вілером у Берліні.

Статус ризику Німеччини був знижений, оскільки загальнонаціональна семиденна захворюваність у країні становила трохи більше 35 випадків на 100 000 людей на тиждень.

Семиденний рівень захворюваності 50 - орієнтир Німеччини, який визначає, коли можуть розпочатися широкомасштабні послаблення обмежень.

"У нас є підстави для оптимізму", - сказав Шпан, вказуючи на звільнення ліжок інтенсивної терапії в лікарнях.

Але він також застеріг, що Німеччина "все ще знаходиться в середині пандемії", незважаючи на падіння рівня зараження.

Він зазначив, що у Британії кількість випадків знову зростає через варіанти вірусу, незважаючи на швидке поширення вакцин.

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