Германия впервые за полгода снизила уровень коронавирусной угрозы

Во вторник Институт Роберта Коха (RKI) по инфекционным болезням понизил статус риска коронавируса в Германии с "очень высокого" до "высокого".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

"Ситуация улучшается, у нас становится заметно лучше", - заявил министр здравоохранения Германии Йенс Шпан на пресс-конференции вместе с руководителем RKI Лотаром Вилером в Берлине.

Статус риска Германии был снижен, поскольку общенациональная семидневная заболеваемость в стране составляла не более 35 случаев на 100 000 человек в неделю.

Семидневный уровень заболеваемости 50 - ориентир Германии, который определяет, когда могут начаться широкомасштабные ослабление ограничений.

"У нас есть основания для оптимизма", - сказал Шпан, указывая на освобождение коек интенсивной терапии в больницах.

Но он также предостерег, что Германия "все еще находится в середине пандемии", несмотря на падение уровня заражения.

Он отметил, что в Британии количество случаев снова растет из-за новых вариантов вируса, несмотря на быстрое распространение вакцин.