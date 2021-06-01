У Молдові за весну першою дозою вакцинували 10% населення
За час кампанії вакцинації від коронавірусу у Молдові, що триває з 2 березня, щеплення принаймні першою дозою отримали 10% населення.
Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker, про це розповіли експерти консультативного комітету МОЗ Молдови.
За їхніми словами, в країні використали близько 416 800 доз вакцини - половину з отриманих. Щеплення першою дозою отримали близько 10% населення, а завершили вакцинацію - 2,2%.
Попередній тиждень став рекордним за темпами щеплення - за сім днів вакцину отримали 100 000 осіб - на близько 40 тисяч більше, ніж за попередні тижні.
На цей час у Молдові використовуються вакцини Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, китайські Sinopharm і SinoVac.
Російська "Спутник V" зарезервована тільки для людей, які вже отримали нею першу дозу і чекають на другу.