Глава МЗС Німеччини: поставки зброї не допоможуть завершити війну на Донбасі

Німеччина у вівторок відхилила заклики до поставок зброї Києву після того, як президент України Володимир Зеленський закликав Берлін підтримати Україну штурмовими гвинтівками, радіоустаткуванням і бронетехнікою.

Про це журналістам заявив міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас перед відеоконференцією зі своїми колегами з НАТО, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

"Я переконаний, що конфлікт (на сході України) може бути вирішений тільки політичними засобами", - сказав Маас.

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"Це залишиться орієнтиром нашої взаємодії з Україною, і ніяких змін не буде: поставки зброї не допоможуть", - додав він.

Президент Володимир Зеленський в інтерв’ю Frankfurter Allgemeine Zeitung заявив, що хоче, щоб Німеччина підтримала Україну поставками зброї.

За його словами, Україні потрібні ракетні катери, патрульні катери, штурмові гвинтівки, радіообладнання та броньована військова техніка.

"Габек це розуміє", - сказав Зеленський, маючи на увазі заяву співголови "Зелених" Роберта Габека, який виступав за поставку в країну "оборонної зброї" після візиту в Україну.

Офіційний представник уряду Німеччини Штеффен Зайберт, коментуючи висловлювання Габека, заявив, що ФРН залишається вірна принципу заборони на поставки озброєння в регіони, де ведеться війна.