Делегація сенаторів США прибула в Україну

В Україну прибула делегація американських сенаторів у складі Джин Шахін, Роба Портмана і Кріса Мерфі.

Про це повідомив заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін, пише "Європейська правда".

"Щойно представницька делегація американських сенаторів у складі Джин Шахін (Демпартія), Роберта Портмана (Республіканська партія) та Крістофера Мерфі (Демпартія) прибула з візитом в Україну. Завтра говоритимемо про те, як разом зробити Україну сильнішою", - повідомив Єнін у Facebook.

Читайте також Делегація Конгресу США наступного тижня відвідає Україну

Раніше повідомлялось, що двопартійна делегація сенаторів здійснить візит до України, щоб підтвердити свою солідарність з нашою державою на тлі російської агресії та закликати до проведення реформ.

В Україні сенатори будуть заохочувати до продовження реформ для зміцнення демократії. Під час свого візиту сенатори зустрінуться з представниками громадянського суспільства, а також з представниками уряду України.

Вони також поспілкуються з пресою, щоб підкреслити нагальну необхідність активізувати зусилля у боротьбі з корупцією та розширити можливості вільних незалежних ЗМІ.