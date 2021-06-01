Делегация сенаторов США прибыла в Украину

В Украину прибыла делегация американских сенаторов в составе Джин Шахин, Роберта Портмана и Криса Мерфи.

Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин, пишет "Европейская правда".

"Только что представительная делегация американских сенаторов в составе Джин Шахин (Демпартия), Роберта Портмана (Республиканская партия) и Кристофера Мерфи (Демпартия) прибыла с визитом в Украине. Завтра будем говорить о том, как вместе сделать Украину сильнее", - сообщил Енин в Facebook.

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Ранее сообщалось, что двухпартийная делегация сенаторов осуществит визит в Украину, чтобы подтвердить свою солидарность с нашим государством на фоне российской агрессии и призвать к проведению реформ.

В Украине сенаторы будут поощрять к продолжению реформ для укрепления демократии. Во время своего визита сенаторы встретятся с представителями гражданского общества, а также с представителями правительства Украины.

Они также пообщаются с прессой, чтобы подчеркнуть настоятельную необходимость активизировать усилия по борьбе с коррупцией и расширить возможности свободных независимых СМИ.