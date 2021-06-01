Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Зеркаль розповіла про можливого посла України в ЄС і затримку з його призначенням

ЄС готує санкції проти "Белавіа" і чиновників авіаслужб Білорусі - ЗМІ

Сім країн ЄС почали видавати "паспорти вакцинації"

Глава МЗС Німеччини: поставки зброї не допоможуть завершити війну на Донбасі






Британія вперше не зафіксувала жодного випадку смерті від COVID-19 за добу

Вівторок, 1 червня 2021, 18:37

У Великій Британії вперше з початку пандемії за добу не зафіксовано жодного випадку смерті, пов'язаного з коронавірусом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

Згідно з даними уряду, за останні 24 години було зареєстровано 3165 нових випадків захворювання.

У понеділок повідомлялося про один смертельний випадок і 3383 нових заражень коронавірусом.

Тим часом, ще 93 103 особи в Британії отримали першу дозу вакцини в понеділок, і майже 39,5 мільйонів осіб отримали першу дозу загалом. У понеділок близько 195 546 осіб отримали друге щеплення і в цілому 25 734 719 осіб пройшли повну вакцинацію.

ВВС зазначає, що повідомлення про щоденну смертність збільшуються і зменшуються протягом тижня і часто цифри менші відразу після вихідних і державних свят.

Щоденна цифра стосується смертельних випадків, про які було повідомлено сьогодні, а не до тих, які сталися сьогодні.

Цілком ймовірно, що у вівторок були смертельні випадки, і про них повідомлять найближчими днями.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Велика Британія Коронавірус Епідемія у цифрах
powered by lun.ua