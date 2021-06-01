Уряд додав посаду для представника ЄС у комітеті, що підбирає кандидатів до наглядових рад

Уряд розширив склад номінаційного комітету з відбору кандидатів до наглядових рад держпідприємств, додавши посаду для представника Європейського Союзу.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Урядовий портал", про це розповів прем’єр-міністр Денис Шмигаль на зустрічі із членами номінаційного комітету у вівторок.

Прем’єр підкреслив необхідність якнайшвидшого відновлення роботи номінаційного комітету. Він повідомив, що уряд розширив склад комітету, додавши посаду для представника Європейського Союзу.

"Такої домовленості було досягнуто з послами країн G7. Тож очікуємо від Євросоюзу представника, який зміг би долучитися до роботи Комітету та підвищити якість підбору кандидатів до наглядових рад", - зазначив Шмигаль.

Зустріч комітету була присвячена продовженню реалізації корпоративної реформи в Україні. Шмигаль запропонував членам номінаційного комітету розробити дорожню карту з подальшого провадження корпоративної реформи в Україні.

"Розраховуємо, що вже в першій половині червня нам вдасться провести засідання комітету", - зазначив глава уряду.

Номінаційний комітет очолює голова регіонального представництва Міжнародної фінансової корпорації (IFC) в Україні та Білорусі Джейсон Пеллмар, підкреслює агентство "Інтерфакс-Україна".

До складу комітету входять три представники уряду і чотири незалежні члени - керуючий директор Європейського банку реконструкції і розвитку в країнах Східної Європи Маттео Патроне, постійний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман, а також бізнес-омбудсмен Марчін Свенчицький.

За даними агентства "Інтерфакс-Україна", у квітні в першому після тривалої перерви засіданні комітету, окрім представників держави, брав участь лише Свенчицький, а після конфлікту навколо "Нафтогазу" наприкінці місяця всі незалежні члени заявили про призупинення роботи.