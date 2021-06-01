Правительство добавило пост для представителя ЕС в комитете по подбору кандидатов в наблюдательные советы

Правительство расширило состав номинационного комитета по отбору кандидатов в наблюдательные советы госпредприятий, добавив должность для представителя Европейского Союза.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Правительственный портал", об этом рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль на встрече с членами номинационного комитета во вторник.

Премьер подчеркнул необходимость скорейшего восстановления работы номинационного комитета. Он сообщил, что правительство расширило состав комитета, добавив должность для представителя Европейского Союза.

"Такая договоренность была достигнута с послами стран G7. Поэтому ожидаем от Евросоюза представителя, который смог бы присоединиться к работе Комитета и повысить качество подбора кандидатов в наблюдательные советы", - отметил Шмыгаль.

Встреча комитета была посвящена продолжению реализации корпоративной реформы в Украине. Шмыгаль предложил членам номинационного комитета разработать дорожную карту по дальнейшей корпоративной реформе в Украине.

"Рассчитываем, что уже в первой половине июня нам удастся провести заседание комитета", - отметил глава правительства.

Номинационный комитет возглавляет председатель регионального представительства Международной финансовой корпорации (IFC) в Украине и Беларуси Джейсон Пеллмар, подчеркивает агентство "Интерфакс-Украина".

В состав комитета входят три представителя правительства и четыре независимых члена - управляющий директор Европейского банка реконструкции и развития в странах Восточной Европы Маттео Патроне, постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман, а также бизнес-омбудсмен Марчин Свенчицкий.

По данным агентства "Интерфакс-Украина", в апреле в первом после длительного перерыва заседании комитета, кроме представителей государства, участвовал только Свенчицкий, а после конфликта вокруг "Нафтогаза" в конце месяца все независимые члены заявили о приостановлении работы.