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ЄС повністю вакцинував від коронавірусу 100 мільйонів жителів

Четвер, 10 червня 2021, 10:36

У Європейському Союзі близько 100 мільйонів жителів з 500-мільйонного населення повністю вакциновані від коронавірусу.

Про це на брифінгу в четвер напередодні саміту G7 оголосила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє "Європейська правда".

"У нас хороші новини. Сьогодні в Європі понад 50% дорослого населення отримали щонайменше одну дозу. І навіть краще: сьогодні близько 100 мільйонів європейців вакциновані повністю", - заявила вона.

Глава Єврокомісії підкреслила, що ЄС домігся таких показників не зупиняючи експорт вакцин.

"З 700 мільйонів доз, які були вироблені в Євросоюзі з минулого грудня, приблизно 350 мільйонів доз було експортовано до понад 90 країн", - сказала фон дер Ляєн.

Нагадаємо, Мальта заявила, що стала першою країною ЄС, яка набула колективний імунітет до коронавірусу завдяки вакцинації.

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Урсула фон дер Ляєн Вакцини Коронавірус
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