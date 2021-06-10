ЕС полностью вакцинировал от коронавируса 100 миллионов жителей

В Европейском Союзе около 100 млн жителей из 500-миллионного населения ЕС полностью вакцинированы от коронавируса.

Об этом на брифинге в четверг накануне саммита G7 объявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает "Европейская правда".

"У нас хорошие новости. Сегодня в Европе более 50% взрослого населения получили по меньшей мере одну дозу. И даже лучше: сегодня около 100 млн европейцев вакцинированы полностью", - заявила она.

Глава Еврокомиссии подчеркнула, что ЕС добился таких показателей, не останавливая экспорт вакцин.

"Из 700 млн доз, которые были произведены в Евросоюзе с прошлого декабря, примерно 350 млн доз были экспортированы в более чем 90 стран", - сказала фон дер Ляйен.

Напомним, Мальта заявила, что стала первой страной ЕС, которая достигла коллективного иммунитета к коронавирусу благодаря вакцинации.

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