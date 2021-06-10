Европарламент призвал к отмене прав интеллектуальной собственности на ковид-вакцины

Для ускорения глобального распространения вакцин члены Европарламента требуют временной отмены защиты прав интеллектуальной собственности для вакцин COVID-19.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Европарламента.

В резолюции, принятой 355 голосами "за", 263 "против" и 71 "воздержавшихся", Европарламент предлагает начать переговоры о временном отказе от Соглашения ВТО TRIPS о патентах для улучшения глобального доступа к доступным медицинским товарам, связанным с COVID-19, и решения глобальных производственных ограничений и дефицита предложения.

Добровольное лицензирование (когда разработчик вакцины решает, кому и при каких условиях патент может быть выдан на производство), ноу-хау и передача технологий странам, которые производят вакцины, является важнейшим способом масштабирования и ускорения глобального производства в долгосрочной перспективе, считают евродепутаты.

В Европарламенте призвали ЕС "быстро устранить экспортные барьеры и заменить собственный механизм разрешения на экспорт требованиями прозрачности экспорта". США и Великобритания, со своей стороны, должны "немедленно отменить запрет на вывоз вакцин и сырья", утверждают европарламентарии. Для иммунизации 70% мирового населения нужно 11 млрд доз, и только часть этого количества была произведена.

Также ЕС должен поддержать производство в Африке, подчеркивает Европарламент.

Любое решение об отказе от прав интеллектуальной собственности будет приниматься Советом ВТО TRIPS на сессии 8-9 июня.