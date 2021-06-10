У Єврокомісії назвали дату приїзду наступної місії щодо "промбезвізу" для України 

Наступна оцінювальна місія ЄС, яка дослідить готовність України до перемовин щодо "промислового безвізу", має прибути у серпні 2021 року.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомила глава групи підтримки України у Єврокомісії, заступниця генерального директорату з питань сусідства та розширення ЄК Катарина Матернова.

"У серпні вони приїдуть. Є багато сфер, які потрібно дослідити. Це не лише законодавство, а й його виконання та робота лабораторій, які будуть тестувати відповідність продуктів", - сказала Катарина Матернова під час лекції "Співпраця між ЄС та Україною" у Києві.

Угода АСАА, яку спрощено називають "промисловим безвізом" - це визнання еквівалентності системи технічного регулювання та оцінки відповідності європейській, що дозволило б виробникам промислової продукції отримувати необхідні сертифікати в Україні, а не їхати в ЄС у пошуках офіційного представника (резидента ЄС), який може отримати цей сертифікат.

Нагадаємо, на початку червня ЄС презентував попередній звіт і рекомендації для України щодо "промислового безвізу", вказавши на досягнутий прогрес і недоліки, які ще потрібно виправити.

Другий етап попередньої оцінки буде зосереджений на імплементації проаналізованого українського законодавства. Після цього відбудеться офіційна оцінка та переговори про укладання Угоди АСАА.