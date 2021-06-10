Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Перша країна ЄС погодилась визнавати українські свідоцтва про вакцинацію

Скандал у Лісабоні: мерія передала посольству РФ дані організаторів акції проти Путіна

Депутата парламенту Латвії запідозрили у шпигунстві на користь Росії

Італія офіційно підтримала європейські прагнення України






У Єврокомісії назвали дату приїзду наступної місії щодо "промбезвізу" для України 

Четвер, 10 червня 2021, 15:58

Наступна оцінювальна місія ЄС, яка дослідить готовність України до перемовин щодо "промислового безвізу", має прибути у серпні 2021 року.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомила глава групи підтримки України у Єврокомісії, заступниця генерального директорату з питань сусідства та розширення ЄК Катарина Матернова. 

"У серпні вони приїдуть. Є багато сфер, які потрібно дослідити. Це не лише законодавство, а й його виконання та робота лабораторій, які будуть тестувати відповідність продуктів", - сказала Катарина Матернова під час лекції "Співпраця між ЄС та Україною" у Києві. 

Читайте також
"Промисловий безвіз": в ЄС підготували попередній звіт і рекомендації Україні

Угода АСАА, яку спрощено називають "промисловим безвізом" - це визнання еквівалентності системи технічного регулювання та оцінки відповідності європейській, що дозволило б виробникам промислової продукції отримувати необхідні сертифікати в Україні, а не їхати в ЄС у пошуках офіційного представника (резидента ЄС), який може отримати цей сертифікат.

Нагадаємо, на початку червня ЄС презентував попередній звіт і рекомендації для України щодо "промислового безвізу", вказавши на досягнутий прогрес і недоліки, які ще потрібно виправити.

Другий етап попередньої оцінки буде зосереджений на імплементації проаналізованого українського законодавства. Після цього відбудеться офіційна оцінка та переговори про укладання Угоди АСАА. 

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua