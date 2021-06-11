Прем’єр Чорногорії заявив про підготовку його арешту за державну зраду

Прем'єр-міністр Чорногорії Здравко Кривокапич заявив про планування його арешту за державну зраду у випадку, якби він підписав угоду від імені Чорногорії із Сербською православною церквою.

Про це Кривокапич розповів у ток-шоу "Начисто" на чорногорському телеканалі Vijesti, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Балканський оглядач".

Кривокапич заявив, що чув про підготовку його арешту спеціальним державним прокурором Мілівоє Катнічем, якби він підписав угоду із Сербською православною церквою. Угода суперечить Конституції Чорногорії.

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Підписання Базової або ж Основної угоди між Чорногорією та Сербською православною церквою було заплановане на кінець травня, коли в Белграді проходив Собор СПЦ.

Сербська церква в заявах для медіа повідомляла, що текст документа було повністю узгоджено вранці 27 травня представниками Священного архиєрейського синоду СПЦ та уряду Чорногорії. На другу половину дня 27 травня було призначено урочисте підписання.

Прем'єр-міністр Чорногорії після багатогодинного запізнення прибув у Белград і зустрівся з очільниками Сербської церкви, але угоду не підписав. СПЦ заявила, що Кривокапич представив нові й поки що негласні причини необхідності відкласти підписання Угоди.

Патріарх Сербський Порфирій "вислухав ці причини з увагою, великим терпінням, але також ще більшим здивуванням", заявили в СПЦ.

Кривокапич під час ток-шоу пояснив, що в проєкті угоди є пункти, які суперечать чинному чорногорському законодавству. Вони стосуються переліку релігійних свят та майнових питань.

Головний спеціальний прокурор Мілівоє Катніч заявив, що в нього немає планів арешту прем'єр-міністра Здравка Кривокапича.

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