Премьер Черногории заявил о подготовке его ареста за государственную измену

Премьер-министр Черногории Здравко Кривокапич заявил о планировании его ареста за государственную измену в случае, если бы он подписал соглашение от имени Черногории с Сербской православной церковью.

Об этом Кривокапич рассказал в ток-шоу "Начисто" на черногорском телеканале Vijesti, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Балканский обозреватель".

Кривокапич заявил, что слышал о готовящемся аресте специальным государственным прокурором Миливое Катничем, если бы он подписал соглашение с Сербской православной церковью. Соглашение противоречит Конституции Черногории.

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Подписание Базового или Основного соглашения между Черногорией и Сербской православной церковью было запланировано на конец мая, когда в Белграде проходил Собор СПЦ.

Сербская церковь в заявлениях для СМИ сообщала, что текст документа был полностью согласован утром 27 мая представителями Священного архиерейского синода СПЦ и правительства Черногории. На вторую половину дня 27 мая было назначено торжественное подписание.

Премьер-министр Черногории после многочасового опоздания прибыл в Белград и встретился с руководителями Сербской церкви, но соглашение не подписал. СПЦ заявила, что Кривокапич представил новые и пока негласные причины необходимости отложить подписание.

Патриарх Сербский Порфирий "выслушал эти причины с вниманием, большим терпением, но также с еще большим удивлением", заявили в СПЦ.

Кривокапич во время ток-шоу пояснил, что в проекте соглашения есть пункты, которые противоречат действующему черногорском законодательству. Они касаются перечня религиозных праздников и имущественных вопросов.

Главный специальный прокурор Миливое Катнич заявил, что у него нет планов ареста премьер-министра Здравко Кривокапича.

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