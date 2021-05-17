Чорногорія скорочує співпрацю з НАТО

Орієнтований на Сербію та РФ уряд Чорногорії ухвалив низку рішень про скорочення співпраці з НАТО.

Про це пише "Балканський оглядач", повідомляє "Європейська правда".

Уряд відмовився проводити на полігоні на території країни навчання Збройних сил США, НАТО та партнерів Альянсу Defender Europe 21, які наразі тривають на європейському континенті.

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Військові маневри на чорногорській території мали проходити з 17 травня по 2 червня в гірському масиві Синяєвина. Проти перетворення цієї місцевості на військовий полігон виступали нинішні правлячі партії за підтримки Сербської православної церкви.

Міністерство оборони Чорногорії на чолі з міністром Оліверою Ін'як повідомило, що "чорногорська армія не буде проводити військові навчання на Синяєвині, які планувалося провести з 17 травня по 2 червня".

Рішення про участь Чорногорії у великих багатонаціональних військових навчаннях Defender Europe 21 було ухвалене колишнім урядом.

Крім того, Чорногорія не спрямує військовий підрозділ до місії KFOR у Косові, як було заплановано. Офіційною причиною Міністерство оборони назвало пандемію коронавірусу та бюджетні обмеження.

Проти розширення участі чорногорських військових виступав глава парламентського комітету з безпеки, представник проросійського та просербського "Демократичного фронту" Мілан Кнежевич.

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На додачу до 2024 року відкладається встановлення 3D-радару, який НАТО в 2019 році передав Чорногорії. За планом, ухваленим за попередньої влади, передбачалося, що це відбудеться до кінця 2021 року.

Міністр оборони Олівера Ін'як на засіданні парламентського комітету з питань безпеки заявила, що установку радіолокаційного обладнання відкладають на 2024 рік, і що наступні два роки будуть використані для підготовчих заходів.

Далекобійний радар HR 3000 3D планувалося встановити в гірському масиві Беласиця на півночі Чорногорії. У випадку встановлення радіолокаційна станція змогла б відстежувати простір радіусом 500 км, до 30 000 м над рівнем моря.

Плани із встановлення потужного радара в Чорногорії жорстко критикували російські високопосадовці. В 2019 році голова комітету Державної думи з оборони Володимир Шаманов назвав це рішення "недружнім кроком".

Чорногорія офіційно стала членом НАТО 5 червня 2017 року.

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