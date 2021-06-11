Екс-держсекретар США: Україна та Грузія мають стати членами НАТО

Колишня держсекретар США Кондоліза Райс, яка була держсекретарем на час Бухарестського саміту НАТО у 2008 році, заявила, що Україна і Грузія повинні стати членами НАТО і повинні отримати План дій щодо членства.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона сказала під час Київського безпекового форуму.

"Для тих, хто брав участь у Бухарестській декларації (саміту НАТО 2008 року - Ред.), все залишається в силі. НАТО, як основна світова організація колективної безпеки демократичних держав, повинна прийняти до своїх лав Україну та Грузію і для цього підтримати План дій щодо членства для України і Грузії", - сказала вона.

Спеціальний представник генсека НАТО Джеймс Аппатурай у своєму виступі зазначив, що минулого року Україні запропонували Партнерство з розширеними можливостями, що надає можливість далі розвивати співпрацю з Альянсом, і для обох країн "двері залишаються відчиненими".

"Двері НАТО залишаються відчиненими. Союзники залишаються вірними рішенням Бухарестського саміту 2008 року - що Україна й Грузія стануть членами НАТО. Очікую, що лідери Альянсу чітко заявлять про це на саміті наступного тижня", - зазначив Джеймс Аппатурай.

Він додав, що для майбутнього членства Україні потрібно здійснити ще низку реформ, не лише у безпековій сфері, але й у сфері верховенства права, держуправління та економіці. "Лідерство в питанні євроатлантичних прагнень України - це насамперед лідерство на шляху реформ", - додав він.

Раніше заступник генсека НАТО Мірча Джоане розповів, що саміт у своєму підсумковому рішенні підтвердить політику відкритих дверей для України та Грузії, але не буде готовий піти далі.

Мірча Джоане закликав Україну не розчаровуватися через це, наводячи приклад своєї країни - Румунії, вступ якої до Альянсу на початку також підтримували не всі.

Відеоверсію пояснень заступника генсека НАТО дивіться на каналі ЄвроПравди у ролику "Чого чекати Україні від саміту НАТО?".