Экс-госсекретарь США: Украина и Грузия должны стать членами НАТО

Бывший госсекретарь США Кондолиза Райс, которая занимала этот пост во время Бухарестского саммита НАТО в 2008 году, заявила, что Украина и Грузия должны стать членами НАТО и получить План действий по членству.

Как сообщает "Европейская правда", об этом она сказала во время Киевского форума по вопросам безопасности.

"Для тех, кто участвовал в Бухарестской декларации (саммита НАТО 2008 года. - Ред.), все остается в силе. НАТО как основная мировая организация коллективной безопасности демократических государств должен принять в свои ряды Украину и Грузию и для этого поддержать План действий по членству для Украины и Грузии", - сказала она.

Специальный представитель генсека НАТО Джеймс Аппатурай в своем выступлении отметил, что в прошлом году Украине предложили Партнерство с расширенными возможностями, что позволяет дальше развивать сотрудничество с Альянсом, и для обеих стран "двери остаются открытыми".

"Двери НАТО остаются открытыми. Союзники остаются верны решению Бухарестского саммита 2008 года - что Украина и Грузия станут членами НАТО. Ожидаю, что лидеры Альянса четко заявят об этом на саммите на следующей неделе", - отметил Джеймс Аппатурай.

Он добавил, что для будущего членства Украины необходимо осуществить еще ряд реформ, не только в сфере безопасности, но и в сферах верховенства права, госуправления и экономики. "Лидерство в вопросе евроатлантических стремлений Украины - это прежде всего лидерство на пути реформ", - добавил он.

Ранее заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ рассказал, что саммит в своем итоговом решении подтвердит политику открытых дверей для Украины и Грузии, но не будет готов пойти дальше.

Джоанэ призвал Украину не разочаровываться из-за этого, приводя пример своей страны - Румынии, вступление которой в НАТО вначале также поддерживали не все.

Видеоверсию объяснений заместителя генсека НАТО смотрите на канале ЕвроПравды в ролике "Чего ждать Украине от саммита НАТО?".