Естонія просить Фінляндію послабити обмеження на поїздки для трудових мігрантів

Прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас звернулася до своєї фінської колеги Санни Марін з проханням послабити чинні обмеження на поїздки, що фактично заблокували у Фінляндії численних громадян Естонії, які працюють там і регулярно подорожували між країнами.

Про це йдеться у листі прем’єрки, який опинився у розпорядженні фінської Helsingin Sanomat.

Кая Каллас зазначила, що вже неодноразово ставить це питання, тому що тисячі естонців у вихідні не можуть приїздити до своїх родин через чинні обмеження.

"Це неправильно, що естонці, які працюють у Фінляндії, не можуть їздити між країнами, не ризикуючи втратити роботу, і це також суперечить правилам ЄС", - пише вона.

Прем’єрка зауважила, що ситуація з коронавірусом в Естонії суттєво покращилася і зараз вже простіше знайти компроміси, щоб трудові мігранти могли подорожувати між домівкою і роботою. Зокрема, Каллас просить зняти додаткові обмеження, які діють для прибуття морським транспортом і не поширюються на авіацію, тоді як водний транспорт - найзручніший спосіб сполучення між Таллінном і Гельсінкі.

Санна Марін у відповідь вже заявила, що уряд наступного тижня обговорить це питання. "Міністерство внутрішніх справ готує пропозиції щодо того, як відкрити поїздки з робочих причин через порти та наземні кордони так, щоб це було безпечно", - зазначила вона.

В Естонії на піку зимово-весняної хвилі епідемії ситуація була однією з найгірших у Євросоюзі. Фінляндія, навпаки, була серед країн з найнижчими показниками у ЄС навіть у той момент, коли в межах самої Фінляндії показники були найвищими за час епідемії. У країні з населенням близько 5,5 млн за понад рік епідемії померлих від коронавірусу досі менше 1000, а перехворіли за увесь час близько 93 тисяч осіб.