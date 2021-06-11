Эстония просит Финляндию ослабить ограничения на поездки для трудовых мигрантов

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас обратилась к своей финской коллеге Санне Марин с просьбой ослабить действующие ограничения на поездки, которые фактически заблокировали в Финляндии многочисленных граждан Эстонии, работающих там и регулярно путешествовавших между странами.

Об этом говорится в письме премьера, который оказался в распоряжении финской Helsingin Sanomat.

Кая Каллас отметила, что уже не первый раз поднимает этот вопрос, потому что тысячи эстонцев на выходные не могут приезжать к своим семьям при действующих ограничениях.

"Это неправильно, что эстонцы, которые работают в Финляндии, не могут ездить между странами, не рискуя потерять работу, и это также противоречит правилам ЕС", - пишет она.

Премьер отметила, что ситуация с коронавируса в Эстонии существенно улучшилась и сейчас уже проще найти компромиссы, чтобы трудовые мигранты могли путешествовать между домом и работой. В частности, Каллас просит снять дополнительные ограничения, которые действуют для прибытия морским транспортом и не распространяются на авиацию, тогда как водный транспорт - самый удобный способ сообщения между Таллинном и Хельсинки.

Санна Марин в ответ уже заявила, что правительство на следующей неделе обсудит этот вопрос. "Министерство внутренних дел готовит предложения относительно того, как открыть поездки по рабочим причинам через порты и наземные границы так, чтобы это было безопасно", - отметила она.

В Эстонии на пике зимне-весенней волны эпидемии ситуация была одной из худших в Евросоюзе. Финляндия, наоборот, была среди стран с самыми низкими показателями в ЕС даже в тот момент, когда в пределах самой Финляндии показатели были самыми высокими за время эпидемии. В стране с населением около 5,5 млн за более года эпидемии умерших от коронавируса меньше 1000, а переболели за все время около 93 тысяч человек.