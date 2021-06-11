Глава МЗС Польщі вважає, що Україну мали запросити на саміт НАТО

Міністр закордонних справ Польщі Збігнев Рау розкритикував рішення не запрошувати Україну на саміт лідерів країн НАТО у Брюсселі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в інтерв'ю Rzeczpospolita.

"Приймаючи саміт НАТО у Варшаві у 2016 році, ми прагнули, щоб Україна - жертва російської агресії - була спеціальним гостем. Цього разу запрошення не отримав президент України. Кілька днів тому, намагаючись врятувати ситуацію, президент Байден запросив президента Зеленського до Вашингтона. Однак це відбудеться після зустрічі з Путіним. Тим часом порядок повинен бути протилежним і бути елементом продуманої політики, а не "операцією збереження обличчя"Є, - сказав Рау.

Він також засудив президента США Джо Байдена через небажання зустрічатися зі східноєвропейськими лідерами під час першої закордонної поїздки.

"На жаль, американська делегація, що приїжджає до Європи, очолювана президентом Джо Байденом, настільки зайнята його зустріччю з президентом Путіним, що не знайшла часу для організації зустрічей з союзниками на східному фланзі. Тому зустріч президента Дуди та президента Байдена також не планується...Це ще одна помилка. Отже, ми маємо справу з цілим їх каскадом. І всіх їх можна було б уникнути, якби до консультацій із союзниками ставилися серйозно", - сказав міністр.

Він також нагадав, що Сполучені Штати досі не призначили нового посла у Варшаві, що ускладнює польсько-американське спілкування на офіційному рівні для обговорення питань, що мають принципове значення для регіону.

Саміт НАТО відбудеться 14 червня у Брюсселі і Україну на нього не запрошували.

Як пояснювали в Альянсі, зустріч не передбачає участі країн-партнерів, саме тому не запрошували представників України або Грузії.