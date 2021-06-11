Глава МИД Польши считает, что Украину должны были пригласить на саммит НАТО

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау раскритиковал решение не приглашать Украину на саммит лидеров стран НАТО в Брюсселе.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в интервью Rzeczpospolita.

"Принимая саммит НАТО в Варшаве в 2016 году, мы стремились, чтобы Украина - жертва российской агрессии - была специальным гостем. На этот раз приглашения не получил президент Украины. Несколько дней назад, пытаясь спасти ситуацию, президент Байден пригласил президента Зеленского в Вашингтон. Однако это состоится после встречи с Путиным. Между тем порядок должен быть противоположным и быть элементом продуманной политики, а не "операцией сохранения лица", - сказал Рау.

Он также осудил президента США Джо Байдена из-за нежелания встречаться с восточноевропейскими лидерами во время первой зарубежной поездки.

"К сожалению, американская делегация, которая приезжает в Европу, возглавляемая президентом Джо Байденом, настолько занята его встречей с президентом Путиным, что не нашла времени для организации встреч с союзниками на восточном фланге. Поэтому встреча президента Дуды и президента Байдена также не планируется... Это еще одна ошибка. Итак, мы имеем дело с целым их каскадом. И всех их можно было бы избежать, если бы к консультациям с союзниками относились серьезно", - сказал министр.

Он также напомнил, что Соединенные Штаты до сих пор не назначили нового посла в Варшаве, что усложняет польско-американское общение на официальном уровне для обсуждения вопросов, имеющих принципиальное значение для региона.

Саммит НАТО состоится 14 июня в Брюсселе и Украину на него не приглашали.

Как объясняли в Альянсе, встреча не предусматривает участия стран-партнеров, поэтому не приглашали представителей Украины или Грузии.