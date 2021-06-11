Росія вийшла з угоди з США, яка скасувала обмеження на поїздки дипломатів

Росія припинила застосування Меморандуму по "відкритою суші" з США, який діяв з 1992 року і передбачав, що дипломати двох країн можуть вільно переміщатися по території двох держав.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідне розпорядження уряду РФ опубліковано на Офіційному інтернет-порталі правової інформації Росії.

Це рішення очікувалося що з квітня, коли міністр закордонних справ Росії Сергєй Лавров згадував цей крокяк частину відповіді Москви після того, як Сполучені Штати вислали 10 російських дипломатів через ймовірне втручання у вибори та інші зловмисні дії.

Меморандум "Про розуміння щодо відкритої суші" 1992 року був підписаний після розпаду Радянського Союзу, він передбачав скасування закритих територій на теренах двох країн і дозволяв дипломатам подорожувати без отримання спеціального дозволу.

Як відомо, минулого тижня президент РФ Владімір Путін підписав закон про денонсацію Договору про відкрите небо.

Договір 1992 року дозволяє 34 державам-членам здійснювати неозброєні спостережні польоти над територіями один одного. США вважають, що Росія протягом років грубо порушувала угоду.

Відтак між Росією та США у сфері контролю озброєнь залишається чинним лише договір New START - Договір про стратегічне наступальне озброєння, який продовжили ще на 5 років.