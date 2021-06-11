Россия вышла из соглашения с США, отменявшего ограничения на поездки дипломатов

Россия прекратила применение Меморандума по "открытой суше" с США, который действовал с 1992 года и предусматривал, что дипломаты двух стран могут свободно перемещаться по территории двух государств.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее распоряжение правительства РФ опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации России.

Это решение ожидалось с апреля, когда министр иностранных дел России Сергеем Лавров вспоминал этот шаг как часть ответа Москвы после того, как Соединенные Штаты выслали 10 российских дипломатов из-за вероятного вмешательства в выборы и других злонамеренных действий.

Меморандум "О понимании по открытой суши" 1992 года был подписан после распада Советского Союза, он предусматривал отмену закрытых территорий на территории двух стран и разрешал дипломатам путешествовать без получения специального разрешения.

Как известно, на прошлой неделе президент РФ Владимир Путин подписал закон о денонсации Договора об открытом небе.

Соглашение 1992 года позволяет 34 государствам-членам осуществлять невооруженные наблюдательные полеты над территориями друг друга. США считают, что Россия годами грубо нарушала соглашение.

Теперь между Россией и США в сфере контроля вооружений остается в силе только договор New START - договор о стратегических наступательных вооружениях, который продлили еще на 5 лет.