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Посли G7 заявили про важливість корпоративного управління для енергоринку

П'ятниця, 11 червня 2021, 17:09

Посли країн Групи семи підкреслили важливість належного корпоративного управління в Україні як передумови конкурентного, лібералізованого енергетичного ринку.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві послів.

Дипломати зустрілися з міністром енергетики Германом Галущенком, щоб обговорити його плани щодо реформ енергетичного сектору, зміцнення енергетичної безпеки, а також стабілізації й посилення використання Україною відновлюваної енергії.

"Вони закликали України затвердити до кінця липня амбітний другий національно визначений внесок до боротьби із зміною клімату в рамках підготовки до COP26 (Конференція ООН з питань зміни клімату 2021 року, - ред.)", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, посол Європейського Союзу в Україні Матті Маасікас вважає, що українська промисловість та приватний сектор могли б взяти на себе частину тягаря за фінансування "зелених перетворень" в Україні.

Посол нагадав, що Європейська комісія та уряд України вже розпочали діалог щодо Європейської "Зеленої угоди", і щодо того, як Україна може узгодити свої дії із цим документом. За його словами, ЄС цінує, що Україна планує підвищити плани щодо зниження викидів із 40 до 65 % до 2060 року.

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G7 (група семи)
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