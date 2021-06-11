Послы G7 заявили о важности корпоративного управления для энергорынка

Послы стран Группы семи подчеркнули важность надлежащего корпоративного управления в Украине как предпосылки конкурентного, либерализованного энергетического рынка.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении послов.

Дипломаты встретились с министром энергетики Германом Галущенко, чтобы обсудить его планы реформ энергетического сектора, укрепление энергетической безопасности, а также стабилизации и усиления использования Украиной возобновляемой энергии.

Посли підкреслили важливість належного корпоративного управління як передумови конкурентного, лібералізованого енергоринку. Вони закликали 🇺🇦 затвердити до кінця липня амбітний 2й національно визначений внесок до боротьби із зміною клімату в рамках підготовки до #COP26. 2/2 — G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) June 11, 2021

"Они призвали Украину утвердить до конца июля амбициозный второй национально определенный вклад в борьбу с изменением климата в рамках подготовки к COP26 (Конференция ООН по вопросам изменения климата 2021. - Ред.)", - говорится в сообщении.

Напомним, посол Европейского Союза в Украине Матти Маасикас считает, что украинская промышленность и частный сектор могли бы взять на себя часть бремени по финансированию "зеленых преобразований" в Украине.

Посол напомнил, что Европейская комиссия и правительство Украины уже начали диалог по европейскому "Зеленому курсу", и о том, как Украина может согласовать свои действия с этим документом. По его словам, ЕС ценит, что Украина планирует повысить планы по снижению выбросов с 40 до 65% к 2060 году.