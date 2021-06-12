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Російські військові літаки двічі порушили повітряний простір Данії

Субота, 12 червня 2021, 10:30

Два російські військові літаки вранці 11 червня порушили повітряний простір Данії та продовжили свій політ, попри попередження.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на TV2, про це повідомили у Міністерстві оборони Данії.

Перший літак зайшов у повітряний простір країни між 11:08 та 11:10 та пролетів біля острова Борнгольм.

Наступний російський літак порушив повітряний простір Данії об 11:40 і покинув його об 11:42.

Обидва пілоти отримали попередження, що літаки заходять у повітряний простір Данії, де вони не мають права перебувати, але не змінили курс.

Міністерка оборони Тріне Брамсен заявила, що сприймає випадок дуже серйозно.

"Це виглядає як свідома провокація і порушення повітряного простору Данії, і це зовсім нова форма агресії. Такого не було вже багато років", - заявила вона.

В обох випадках для перехоплення піднімали данські винищувачі F16.

Міністерка додала, що стурбована поведінкою Росії, яка стає "все більш агресивною", та повідомила, що глава МЗС Єппе Кофод вже домовився про зустріч з послом РФ у Данії, щоб вимагати пояснень.

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Данія Росія
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