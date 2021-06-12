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Российские военные самолеты дважды нарушили воздушное пространство Дании

Суббота, 12 июня 2021, 10:30

Два российских военных самолета утром 11 июня нарушили воздушное пространство Дании и продолжили свой полет, несмотря на предупреждения.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на TV2, об этом сообщили в Министерстве обороны Дании.

Первый самолет зашел в воздушное пространство страны между 11:08 и 11:10 и пролетел у острова Борнхольм.

Следующий российский самолет нарушил воздушное пространство Дании в 11:40 и покинул его о 11:42.

Оба пилота получили предупреждение, что самолеты заходят в воздушное пространство Дании, где они не имеют права находиться, но не изменили курс.

Министр обороны Трине Брамсен заявила, что воспринимает случай очень серьезно.

"Это выглядит как сознательная провокация и нарушение воздушного пространства Дании, и это совершенно новая форма агрессии. Такого не было уже много лет", - заявила она.

В обоих случаях для перехвата поднимали датские истребители F16.

Министерка добавила, что обеспокоена поведением России, которое становится "все более агрессивной", и сообщила, что глава МИД Еппе Кофод уже договорился о встрече с послом РФ в Дании, чтобы требовать объяснений.

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