НАТО твердо і чітко відповідатиме на російську агресію - генсек

НАТО буде продовжувати нарощувати свій військовий для протидії російській агресії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив генеральний секретар Єнс Столтенберг в інтерв'ю CNBC.

"Ми подбаємо про те, щоб реагувати на нове нарощування озброєнь Росією, в тому числі нарощування ядерної зброї", - сказав Столтенберг.

Він нагадав, що підхід НАТО до Росії заснований на тому, що називається двоїстим підходом - на обороні та діалозі.

"Ми зараз здійснили найбільш серйозне посилення нашої колективної оборони з часів закінчення "холодної війни", і будемо продовжувати зміцнювати її, підтримуючи високий ступінь готовності, нарощуючи кількість військ і збільшуючи оборонні інвестиції", - сказав генсек.

За словами Столтенберга, після багатьох років скорочення оборонних бюджетів всі країни НАТО наразі інвестують більше в оборону.

"Ми не збираємося віддзеркалювати те, що робить Росія. Але ми відповімо дуже твердо і чітко, запропонувавши широку комбінацію різних інструментів, як ми продемонстрували за останні роки", - сказав він.

У понеділок в Брюсселі відбудеться саміт НАТО, на якому лідери обговорять стратегію до 2030 року.