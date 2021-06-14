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НАТО будет твердо и четко отвечать на российскую агрессию - генсек

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НАТО будет твердо и четко отвечать на российскую агрессию - генсек

Понедельник, 14 июня 2021, 08:23

НАТО будет продолжать наращивать свой военный для противодействия российской агрессии.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил генеральный секретарь Йенс Столтенберг в интервью CNBC.

"Мы позаботимся о том, чтобы реагировать на новое наращивание вооружений Россией, в том числе наращивание ядерного оружия", - сказал Столтенберг.

Он напомнил, что подход НАТО к России основан на том, что мы называем двойственным подходом - на обороне и диалоге.

"Мы сейчас осуществили самое серьезное усиление нашей коллективной обороны со времен окончания "холодной войны", и будем продолжать укреплять ее, поддерживая высокую степенью готовности, наращивая количество войск и увеличивая оборонные инвестиции", - сказал генсек.

По словам Столтенберга, после многих лет сокращения оборонных бюджетов все страны НАТО теперь инвестируют больше в оборону.

"Мы не собираемся отзеркаливать то, что делает Россия. Но мы ответим очень твердо и четко, предложив широкую комбинацию различных инструментов, как мы продемонстрировали за последние годы", - сказал он.

В понедельник в Брюсселе состоится саммит НАТО, на котором лидеры обсудят стратегию до 2030 года.

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