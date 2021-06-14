МЗС Данії викликало російського посла через порушення авіапростору літаками РФ

До МЗС Данії викликали посла Росії через інциденти з порушеннями данського повітряного простору російськими винищувачами.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу МЗС Данії.

"Той факт, що російські винищувачі двічі порушили повітряний простір Данії, є серйозним і неприпустимим порушенням усіх чинних міжнародних норм і правил щодо військових польотів. Це не можна трактувати як щось інше, як ганебний і абсолютно непотрібно навмисно провокаційний російський вчинок. Тому ми реагували чітко, різко і оперативно. Звичайно, що ми будемо обговорювати це з нашими союзниками ", - сказав міністр закордонних справ Данії Єппе Кофод.

Міністр закордонних справ супроводжуватиме прем'єр-міністра на саміті НАТО у понеділок. Під час саміту міністр закордонних справ, серед іншого, скористається можливістю обговорити порушення повітряного простору літаками РФ зі своїми колегами.

"На щастя - це одна з рідкісних ситуацій, коли я відчуваю себе вимушеним викликати посла. Це серйозний і однозначний дипломатичний крок. Послу Росії дали зрозуміти, що такі провокаційні польоти повинні припинитися і що міжнародні закони та правила слід застосовувати як до Росії, так і до всіх інших ", - заявив Кофод.

Як повідомлялося, два російські військові літаки вранці 11 червня порушили повітряний простір Данії та продовжили свій політ, попри попередження.