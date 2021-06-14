Британия официально отложила на 4 недели отмену всех ковидних ограничений

Правительство Великобритании официально объявило, что окончательная отмена всех коронавирусных ограничений переносится на 4 недели - до 19 июля, как и сообщали СМИ со ссылкой на источники.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на BBC, об этом заявил премьер-министр Борис Джонсон.

Изначально планировалось, что все ограничения на социальные контакты будут отменены 21 июня, но научные советники правительства призвали отложить этот шаг из-за тревожной ситуации с распространением индийского штамма коронавируса (он же - "вариант Delta"). Сейчас на него приходится 90% заражений. Считается, что этот штамм примерно на 60% более заразен, чем вариант Alpha, который ранее был доминирующим в Британии, и вдвое чаще приводит к госпитализации инфицированных людей.

Борис Джонсон выразил уверенность в том, что после 19 июля решение не придется откладывать повторно, но сейчас отстрочка необходима, потому что спешка может свести на нет предыдущие достижения в борьбе с эпидемией.

Премьер отметил, что эти 4 недели дадут дополнительное время для вакцинации еще большего количества людей.

"Мы будем ежедневно анализировать данные, и если через две недели придем к выводу, что риск уменьшился - мы оставим возможность отменить ограничения раньше", - сказал он.

Единственное смягчение, которое все же наступит с 21 июня - отмена ограничения на количество гостей на свадьбах, которое сейчас составляет 30 человек. Другие ограничения продолжат действовать - так, рестораны могут обслуживать клиентов только за столами и не более 6 человек за столом; танцы в помещениях запрещены, а на открытых площадках "не рекомендуются", ночные клубы остаются закрытыми. Собрание улице разрешены с участием до 30 человек, а внутри помещений - до 6 человек, или не более двух домохозяйств.

В то же время, 15 тестовых массовых мероприятий для исследования рисков распространения вируса состоятся как запланировано, в том числе в рамках Евро-2020.