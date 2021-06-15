У Туреччині за день зробили рекордні 842 000 щеплень від коронавірусу

У Туреччині 14 червня зробили понад 842 000 щеплень проти коронавірусу, що є рекордним показником за один день.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Hurriyet.

За даними Міністерства охорони здоров'я Туреччини, у понеділок ввели понад 842 494 доз вакцини.

Загалом з початку кампанії імунізації в Туреччині ввели понад 34,6 мільйона доз вакцин проти COVID-19.

Понад 20 мільйонів людей отримали першу дозу, тоді як майже 13,7 мільйона вже повністю вакциновані.

За останні 24 години Туреччина повідомила про 5626 нових випадків коронавірусу, включаючи 428 пацієнтів із симптомами. Кількість нових випадків захворювання у неділю становила 5012.

Загальна кількість випадків захворювання в країні перевищує 5,33 мільйона, тоді як загальнонаціональна кількість загиблих досягла 48 795.

У Туреччині діє комендантська година з 22:00 до 5 ранку з понеділка по суботу та повний карантин в неділю.