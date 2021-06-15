В Турции за день сделали рекордные 842 000 прививок от коронавируса

В Турции 14 июня сделали более 842 000 прививок против коронавируса, что является рекордным показателем за один день.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Hurriyet.

По данным Министерства здравоохранения Турции, в понедельник ввели более 842 494 доз вакцины.

Всего с начала кампании иммунизации в Турции ввели более 34,6 миллиона доз вакцин против COVID-19.

Более 20 млн человек получили первую дозу, тогда как почти 13,7 миллиона уже полностью вакцинированы.

За последние 24 часа Турция сообщила о 5626 новых случаях коронавируса, включая 428 пациентов с симптомами. Количество новых случаев заболевания в воскресенье составляла 5012.

Общее количество случаев заболевания в стране превышает 5,33 миллиона, тогда как количество погибших достигло 48 795.

В Турции действует комендантский час с 22:00 до 5 утра с понедельника по субботу и полный карантин в воскресенье.