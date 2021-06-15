В Будапешті протестували проти нових планів Орбана щодо ЛГБТ

Тисячі угорців протестували перед будівлею парламенту в Будапешті в понеділок проти закону, що забороняє обговорення гомосексуальності або зміни статі в школах.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

Протестувальники принесли з собою веселкові прапори, розмахуючи ними на акції протесту.

Фото: Telex

Жорсткий націоналіст Віктор Орбан стає все більш радикальним у своїй соціальній політиці, виступаючи проти іммігрантів і ЛГБТ. Уряд Орбана змінив визначення шлюбу в конституції, описуючи його як союз між одним чоловіком і однією жінкою, і обмежив усиновлення одностатевими парами. Він також оголосив поза законом правовий статус трансгендерів.

Тепер правляча партія "Фідес" додала пропозицію про заборону обговорень питань ЛГБТ у школі до широко підтримуваного окремого закону, який суворо карає педофілію. Це ускладнює голосування опонентів проти закону.

"Деякі організації використовують ці заняття, щоб впливати на статевий розвиток дітей за допомогою так званих сенсибілізуючих програм в рамках антидискримінаційних кампаній, які можуть завдати серйозної шкоди їх фізичному, розумовому і моральному розвитку", - заявили депутати правлячої партії в поправці до закону.

Правозахисні групи порівняли цей крок з російським законом 2013 року, який забороняє "пропаганду" нетрадиційних сексуальних відносин.

Група із захисту прав ЛГБТК Hatter у відкритому листі цими вихідними заявила, що депутати не повинні голосувати за цей законопроєкт у вівторок.

Опозиційна партія Momentum закликала бойкотувати парламентське голосування, заявивши, що закон поставить під загрозу ЛГБТК-спільноту.