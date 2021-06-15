В Будапеште протестовали против новых планов Орбана в отношении ЛГБТ

Тысячи венгров протестовали перед зданием парламента в Будапеште в понедельник против закона, запрещающего обсуждение гомосексуальности или смены пола в школах.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

Протестующие принесли с собой радужные флаги, размахивая ими на акции протеста.

Фото: Telex

Националист Виктор Орбан становится все более радикальным в своей социальной политике, выступая против иммигрантов и ЛГБТ. Правительство Орбана изменило определение брака в конституции, описывая его как союз между одним мужчиной и одной женщиной, и ограничило усыновления однополыми парами. Оно также объявило вне закона правовой статус трансгендеров.

Теперь правящая партия "Фидес" добавила предложение о запрете обсуждений вопросов ЛГБТ в школе к широко поддерживаемому отдельному закону, который строго наказывает педофилию. Это усложняет голосование оппонентов против закона.

"Некоторые организации используют эти занятия, чтобы влиять на половое развитие детей с помощью так называемых сенсибилизирующих программ в рамках антидискриминационных кампаний, которые могут нанести серьезный вред их физическому, умственному и нравственному развитию", - заявили депутаты правящей партии в поправке к закону.

Правозащитные группы сравнили этот шаг с российским законом 2013 года, который запрещает "пропаганду" нетрадиционных сексуальных отношений.

Группа по защите прав ЛГБТК Hatter в открытом письме в эти выходные заявила, что депутаты не должны голосовать за этот законопроект во вторник.

Оппозиционная партия Momentum призвала бойкотировать парламентское голосование, заявив, что закон поставит под угрозу ЛГБТК-сообщество.