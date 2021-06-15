Чехія визнаватиме COVID-паспорти вакцинованих "Спутником V" словаків, угорців і сербів

Чехія визнаватиме щеплення російською вакциною "Спутник V" та китайською Sinopharm у власників COVID-паспортів з Угорщини, Сербії та Словаччини.

Про це заявив глава МОЗ Чехії Адам Войтех, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Novinky.

"Що стосується країн, що входять до цього європейського COVID-паспорта, у такому випадку вакцина, яка не зареєстрована EМА (Європейське агентство з лікарських засобів), також буде дійсною для нас", - сказав Войтех.

Впровадження європейського документа для полегшення подорожей між державами-членами очікується з липня.

Тому всі, хто щеплений китайським або російським препаратом Sinopharm, зможуть приїхати до Чехії без будь-яких обмежень, хоча вакцинація цими вакцинами в країні заборонена. Умовою буде те, що з моменту першої дози вакцини минуло щонайменше 22 дні або 14 днів.

Крім того, уряд раніше повідомляв, що громадяни держав-членів ЄС або Сербії можуть приїжджати до Чехії без обмежень з понеділка, 21 червня, якщо вони зможуть довести свою вакцинацію, представлять негативний тест або підтвердження захворювання протягом останніх трьох місяців.

Раніше повідомлялося, що Рада ЄС затвердила рішення про скасування обмежень на подорожі в рамках блоку для власників цифрових сертифікатів COVID-19.