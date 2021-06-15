Чехия признает COVID-паспорта вакцинированных "Спутником V" словаков, венгров и сербов

Чехия будет признавать прививки российской вакциной "Спутник V" и китайской Sinopharm у владельцев COVID-паспортов из Венгрии, Сербии и Словакии.

Об этом заявил глава Минздрава Чехии Адам Войтех, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Novinky.

"Что касается стран, входящих в этот европейский COVID-паспорт, в таком случае вакцина, не зарегистрированная EМА (Европейское агентство по лекарственным средствам), также будет действительна для нас", - сказал Войтех.

Внедрение европейского документа для облегчения путешествий между государствами-членами ожидается с июля.

Поэтому все, кто привит китайским или российским препаратом Sinopharm, смогут приехать в Чехию без каких-либо ограничений, хотя вакцинация этими вакцинами в стране запрещена. Условием является то, чтобы с момента первой дозы вакцины прошло не менее 22 дня или 14 дней.

Кроме того, правительство ранее сообщало, что граждане государств-членов ЕС или Сербии могут приезжать в Чехию без ограничений с понедельника, 21 июня, если смогут доказать свою вакцинацию, представят отрицательный тест или подтверждение заболевания в течение последних трех месяцев.

Ранее сообщалось, что Совет ЕС утвердил решение об отмене ограничений на путешествия в рамках блока для владельцев цифровых сертификатов COVID-19.