Румунія скоротить імпорт вакцин від коронавірусу: недостатньо охочих щепитися

В уряді Румунії оголосили про скорочення запланованих поставок до країни вакцин від коронавірусу - через недостатній попит на них.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Digi24.

З 15 млн доз, які Румунія вже отримала, використали тільки 60%, і є ризик, що решта зіпсуються із завершенням терміну придатності.

Останнім часом кількість охочих зробити щеплення зменшується, як і щоденна кількість зроблених щеплень. У зв’язку з цим деякі вакцинаційні центри скоротять графік або зовсім призупинять роботу.

"У 45% випадків центри працювали менш ніж на половину потужності. Тому ми вирішили скорочувати робочі години, або тимчасово закривати деякі центри. Остаточного закриття не буде, тому що незрозуміло, що нас чекає у наступні місяці - ця інфраструктура має бути готовою", - зазначив керівник Національного координаційного комітету з питань вакцинації Валеріу Георгіце.

Держсекретар Міністерства охорони здоров’я Андрей Бачіу заявив, що поставки будуть скорочені до того часу, поки з’явиться законодавство, яке уможливлює перепродаж надлишку вакцин.

Румунія останнім часом все більше відстає від інших країн ЄС за темпами вакцинації. Щеплення принаймні першою дозою отримали 28,3% дорослих, а завершили вакцинацію - 27,3% (у ЄС в середньому - 52,1% та 27,3% відповідно).

Нижчі показники тільки у Болгарії, де першою дозою щеплені 15,2% дорослого населення і другою дозою - 12,4%. Латвія, яка раніше була "у хвості" разом з Болгарією, почала вириватися вперед і тепер має показники 31% і 21% відповідно.