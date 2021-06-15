Румыния сократит импорт вакцин от коронавируса: недостаточно желающих привиться

В правительстве Румынии объявили о сокращении запланированных поставок в страну вакцин от коронавируса – из-за недостаточного спроса.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Digi24.

Из 15 млн доз, которые Румыния уже получила, использовали только 60%, и есть риск, что остальные испортятся с завершением срока годности.

В последнее время количество желающих вакцинироваться уменьшается, как и ежедневное количество сделанных прививок. В связи с этим некоторые вакцинационные центры сократят график или совсем приостановят работу.

"В 45% случаев центры работали менее чем на половину мощности. Поэтому мы решили сокращать рабочие часы, или временно закрывать некоторые центры. Окончательного закрытия не будет, потому что непонятно, что нас ждет в последующие месяцы - это инфраструктура должна быть готова", - отметил руководитель Национального координационного комитета по вопросам вакцинации Валериу Георгице.

Госсекретарь Министерства здравоохранения Андрей Бачиу сказал, что поставки будут сокращены до тех пор, пока не появится законодательство о перепродаже избытка вакцин.

Румыния в последнее время все больше отстает от других стран ЕС по темпам вакцинации. Прививки по крайней мере первой дозой получили 28,3% взрослых, а завершили вакцинацию - 27,3% (в ЕС в среднем - 52,1% и 27,3% соответственно).

Более низкие показатели только в Болгарии, где первой дозой привиты 15,2% взрослого населения и второй дозой - 12,4%. Латвия, которая ранее была "в хвосте" вместе с Болгарией, начала вырываться вперед, и теперь ее показатели - 31% и 21% соответственно.