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Співробітницю МЗС РФ засудили до 5 років колонії за розтрату $1 млн

Середа, 16 червня 2021, 08:59

Суд Москви засудив експерта валютно-фінансового департаменту МЗС РФ Наталію Агальцову до 5 років колонії, визнавши її винною в розтраті $1 мільйона.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ТАСС.

У МЗС РФ підтвердили факт зникнення великої суми грошей минулого року, коли напередодні інкасації була виявлена ​​недостача близько $1 млн.

Гроші, про які йде мова, були платою, отриманою російським МЗС за консульські послуги від Ірану.

Посольство РФ в Тегерані не могло відправити їх до Москви грошовим переказом через міжнародні санкції, гроші переправили до Росії дипломатичною поштою.

У день інкасації Агальцова заявила, що захворіла, і не прийшла на роботу. В її кабінеті знайшли частину грошей з переказу. Щодо неї було порушено кримінальну справу про крадіжку, пізніше її перекваліфікували на статтю про розтрату.

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