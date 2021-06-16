Співробітницю МЗС РФ засудили до 5 років колонії за розтрату $1 млн
Суд Москви засудив експерта валютно-фінансового департаменту МЗС РФ Наталію Агальцову до 5 років колонії, визнавши її винною в розтраті $1 мільйона.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ТАСС.
У МЗС РФ підтвердили факт зникнення великої суми грошей минулого року, коли напередодні інкасації була виявлена недостача близько $1 млн.
Гроші, про які йде мова, були платою, отриманою російським МЗС за консульські послуги від Ірану.
Посольство РФ в Тегерані не могло відправити їх до Москви грошовим переказом через міжнародні санкції, гроші переправили до Росії дипломатичною поштою.
У день інкасації Агальцова заявила, що захворіла, і не прийшла на роботу. В її кабінеті знайшли частину грошей з переказу. Щодо неї було порушено кримінальну справу про крадіжку, пізніше її перекваліфікували на статтю про розтрату.