Сотрудницу МИД РФ приговорили к 5 годам колонии за растрату $1 млн
Суд Москвы приговорил эксперта валютно-финансового департамента МИД РФ Наталью Агальцову к 5 годам колонии, признав ее виновной в растрате $1 миллиона.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ТАСС.
В МИД РФ подтвердили факт пропажи в прошлом году крупной суммы денег. Осенью прошлого года в МИД РФ накануне инкассации была обнаружена недостача порядка $1 млн.
Деньги, о которых идет речь, были платой, полученной российским МИД за консульские услуги от Ирана.
Посольство РФ в Тегеране не могло отправить их в Москву денежным переводом из-за международных санкций, деньги переправили в Россию дипломатической почтой.
В день инкассации Агальцова заявила, что заболела, и не пришла на работу. В ее кабинете была обнаружена часть денег из перевода.
В отношении нее было возбуждено уголовное дело о краже, позже его переквалифицировали на статью о растрате.