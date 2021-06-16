Євродепутати попросили Байдена попередити Путіна про нові санкції

Депутати Європейського парламенту просять президента Джо Байдена на зустрічі з Владіміром Путіним попередити його про нові санкції в разі подальших агресивних дій.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідне звернення записав глава делегації ЄС-США в Європарламенті Радек Сікорський.

"Президенте Байден, ви зустрінетеся з Владіміром Путіним. Будь ласка, передайте йому від нас, що якщо він шантажуватиме країни газом, санкції проти "Північного потоку" повернуться", - сказав Сікорський.

President Biden, you will be seeing Vladimir Putin. Please tell him from us that if he blackmails countries with gas, Nord Stream sanctions will return.#Biden #Putin



🎥Watch our MEP @sikorskiradek message: pic.twitter.com/coBCkeZ2Gc — EPP Group (@EPPGroup) June 16, 2021

"Якщо він знову буде атакувати сусідів, ми відповімо діями, а не тільки словами. І останнє: кожен раз, коли він, або Лукашенко будуть вбивати або викрадати опонентів на Заході, ми будемо подвоювати нашу допомогу російській і білоруській демократіям", - додав євродепутат.

Відео було опубліковано в Twitter Європейської народної партії, яка є найбільшою групою в Європарламенті.

Саміт лідерів США та Росії почнеться у середу о 14:00 за Києвом і триватиме 4-5 годин.

Раніше Байден пояснив, що вирішив не проводити спільну пресконференцію з Путіним в Женеві, тому що не хоче, щоб замість результатів зустрічі обговорювалися подробиці публічного виступу лідерів.

Про те, чого очікувати від саміту у Женеві, дивіться у відео на youtube-каналі "Європейської правди".