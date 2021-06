Євродепутати попросили Байдена попередити Путіна про нові санкції

Депутати Європейського парламенту просять президента Джо Байдена на зустрічі з Владіміром Путіним попередити його про нові санкції в разі подальших агресивних дій.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідне звернення записав глава делегації ЄС-США в Європарламенті Радек Сікорський.

"Президенте Байден, ви зустрінетеся з Владіміром Путіним. Будь ласка, передайте йому від нас, що якщо він шантажуватиме країни газом, санкції проти "Північного потоку" повернуться", - сказав Сікорський.

President Biden, you will be seeing Vladimir Putin. Please tell him from us that if he blackmails countries with gas, Nord Stream sanctions will return.#Biden #Putin



