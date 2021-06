В ЄС привітали ухвалення законодавчих змін щодо атестації прокурорів

Посол Євросоюзу Матті Маасікас привітав ухвалення парламентом у другому читанні законопроєкту №5157 для внесення змін у реформу прокуратури.

Свою заяву Маасікас опублікував у середу в Twitter, повідомляє "Європейська правда".

"Вітаємо прийняття Верховною Радою законопроєкту № 5157. Він забезпечує продовження і стійкість процесу атестації прокурорів за підтримки Делегації ЄС у Україні і Консультативної місії Європейського Союзу", - зазначив Маасікас.

Welcome the adoption of Draft Law 5157 by @verkhovna_rada. It ensures continuation and sustainability of the prosecutors´ attestation process supported by @EUDelegationUA & @EUAM_Ukraine. #MovingForwardTogether@eu_eeas @euneighbours @kmathernova @G7AmbReformUA