В ЄС привітали ухвалення законодавчих змін щодо атестації прокурорів

Посол Євросоюзу Матті Маасікас привітав ухвалення парламентом у другому читанні законопроєкту №5157 для внесення змін у реформу прокуратури.

Свою заяву Маасікас опублікував у середу в Twitter, повідомляє "Європейська правда".

"Вітаємо прийняття Верховною Радою законопроєкту № 5157. Він забезпечує продовження і стійкість процесу атестації прокурорів за підтримки Делегації ЄС у Україні і Консультативної місії Європейського Союзу", - зазначив Маасікас.

На засіданні 16 червня нардепи схвалили у другому читанні законопроєкт про внесення змін до розділу II "Прикінцеві і перехідні положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури" щодо окремих аспектів дії перехідних положень", який передбачає розширення переліку претендентів, які мають проходити атестацію на посади прокурорів.

Проєкт, зокрема, передбачає обов'язковість атестації для вступу на посаду прокурора в Офісі генерального прокурора, обласної чи окружної прокуратури, в тому числі в разі поновлення на посадах за рішеннями судів.

Також він передбачає можливість завершення розпочатих до 1 вересня 2021 року процедур відбору та дисциплінарного провадження; постійність дії кадрових комісій ОГП, обласних прокуратур, які забезпечують проведення атестації прокурорів та інші зміни.