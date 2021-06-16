В ЕС приветствовали принятие законодательных изменений по аттестации прокуроров

Посол Евросоюза Матти Маасикас приветствовал принятие парламентом во втором чтении законопроекта №5157 для внесения изменений в реформу прокуратуры.

Свое заявление Маасикас опубликовал в среду в Twitter, сообщает "Европейская правда".

"Приветствуем принятие Верховной радой законопроекта № 5157. Он обеспечивает продолжение и устойчивость процесса аттестации прокуроров при поддержке представительства ЕС в Украине и Консультативной миссии Европейского Союза", - отметил Маасикас.

На заседании 16 июня нардепы одобрили во втором чтении законопроект о внесении изменений в раздел II "Заключительные и переходные положения" Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно первоочередных мер по реформе органов прокуратуры" по отдельным аспектам действия переходных положений", который предусматривает расширение перечня претендентов, обязанных проходить аттестацию на должности прокуроров.

Проект, в частности, предусматривает обязательность аттестации для вступления в должность прокурора в Офисе генерального прокурора, областной или окружной прокуратуры, в том числе в случае восстановления на должностях по решениям судов.

Также он предусматривает возможность завершения начатых до 1 сентября 2021 процедур отбора и дисциплинарного производства; постоянство действия кадровых комиссий Офиса генпрокурора, областных прокуратур, обеспечивающих проведение аттестации прокуроров и другие изменения.