В ЕС приветствовали принятие законодательных изменений по аттестации прокуроров

Посол Евросоюза Матти Маасикас приветствовал принятие парламентом во втором чтении законопроекта №5157 для внесения изменений в реформу прокуратуры.

Свое заявление Маасикас опубликовал в среду в Twitter, сообщает "Европейская правда".

"Приветствуем принятие Верховной радой законопроекта № 5157. Он обеспечивает продолжение и устойчивость процесса аттестации прокуроров при поддержке представительства ЕС в Украине и Консультативной миссии Европейского Союза", - отметил Маасикас.

Welcome the adoption of Draft Law 5157 by @verkhovna_rada. It ensures continuation and sustainability of the prosecutors´ attestation process supported by @EUDelegationUA & @EUAM_Ukraine. #MovingForwardTogether@eu_eeas @euneighbours @kmathernova @G7AmbReformUA